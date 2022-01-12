В розовом парике под каре: 48-летняя Королева в кислотных лосинах в облипку выпрыгнула на танцпол

Украинская дива не по-детски зажгла на танцполе вместе с сыном Архипом.

В свои 48 лет Наташа Королева может дать фору любой молоденькой красотке. За фигурой звезды следит сам Сергей Глушко, который тут же гонит жену в спортзал, стоит ей только наесть пару лишних килограммов.

Украинская исполнительница любит удивлять поклонников. Так, Наташа сменила имидж, примерив розовый парик под каре. Образ артистки отличался кислотными тонами. Она примерила блестящую тунику с мерцающими пайетками, жакетик салатового цвета и лосины. Все в одной лаймовой гамме «вырви глаз». Изюминкой лука певицы стали остроносые туфли-лодочки на шпильке лимонного оттенка.

Вместе с сыном Архипом украинская дива лихо отплясывала под хит Димы Билана, двигаясь в такт дискотечной музыке.

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