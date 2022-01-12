«Приехала работать»: невестка Наташи Королевой показала свое рабочее место во всей красе

Наташа Королева и Тарзан отдыхают в Майами, где живет мама певицы Людмила Порывай. Невестка певицы, бывшая стриптизерша Мелисса Волынкина трудится на новой работе. Не так давно артистка устроила ее визажистом.

В своем инстаграме Мелисса поделилась кадрами, на которых показала рабочее место с большим разнообразием косметики и аксессуаров.

«Приехала работать», — написала Волынкина.

Ранее Мелисса утверждала, что, работая в ночном клубе, получала в месяц до 800 тысяч рублей.

Напомним, ранее Королева и Тарзан утверждали, что их 19-летнему сыну Архипу еще рано жениться. С Мелиссой Архип обручился в начале прошлого года. С тех пор фигуристая девушка живет в особняке Королевой.

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