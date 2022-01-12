«Доброе утро!»: Волочкова в бикини с камнями позировала у ног возлюбленного

Анастасия Волочкова вновь счастлива в личной жизни. Экс-балерина закрутила роман с бизнесменом по имени Сергей. С ним блондинка познакомилась на шоу «Давай поженимся!», а теперь улетела на Мальдивы.

В своем инстаграме Анастасия делится снимками с отдыха. Волочкова охотно публикует совместные фотографии, не переставая восхвалять и признаваться в любви Сергею. На этот раз она показала фото, на котором позировала в бикини с камнями у ног возлюбленного.

«Доброе утро! Всем прекрасного дня желаем и радости», — написала Волочкова.

Добавим, что у Сергея есть банный комплекс в Подмосковье и сын Кирилл от первого брака. С наследником Анастасия уже познакомилась.

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