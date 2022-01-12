«Райское наслаждение»: Хилькевич в бикини блеснула атлетичными бедрами на пляже

В эти новогодние праздники российские селебрити выбрали самые разные направления для отдыха. Так, например, Ксения Собчак с семьей и Владимир Пресняков с Натальей Подольской бороздят снежные склоны Куршевеля. Ольга Орлова отправилась на Северный полюс, а Анастасия Волочкова строит любовь на своих любимых Мальдивах.

Анна Хилькевич решила тоже отдохнуть на теплом курорте. Актриса с семьей улетела в Доминиканскую Республику. В своем инстаграме она рассказала о всех приключениях и поделилась снимками с пляжа.

На фото Хилькевич позировала в бикини, блеснув атлетичными бедрами и подтянутым телом.

«Огонь! Райское наслаждение! Как красиво!» — писали пользователи Сети.

Напомним, 35-летняя Анна Хилькевич воспитывает двух дочек — Арианну и Марию.

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