Смело как никогда: Рудова приспустила джинсы, блеснув эротичными стрингами

Еще летом прошлого года Наталья Рудова объявила о том, что будет худеть. По мнению 38-летней актрисы, она набрала лишние килограммы за время отпуска в Европе.

Бросив все силы на свою цель, Наталья добилась превосходного результата. Теперь блондинка не упускает возможности покрасоваться перед камерой, обнажая стальной пресс и бедра.

На этот раз она позировала в джинсах-трубах, которые приспустила на бедра, блеснув эротичными стрингами. Видео опубликовала в своем микроблоге.

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Напомним, на днях состоялась премьера комедийного фильма «Стрингеры», где Рудова сыграла одну из главных ролей. Популярность же блондинке принесли сериалы «Татьянин день» и «Универ».

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