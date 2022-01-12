«Поговорю с арбитрами»: Сихарулидзе усомнился в честности оценок дочери Тутберидзе на чемпионате России

Диана Дэвис и Глеб Смолкин неожиданно заняли второе место на первенстве страны.

Олимпийский чемпион 2002 года в парном катании Антон Сихарулидзе усомнился в честности оценок, которые поставили судьи на чемпионате России дуэту Диане Дэвис, дочери тренера Этери Тутберидзе, и Глебу Смолкину.

Как отметил Антон Сихарулидзе, оценивать танцевальные дуэты крайне сложно. В этой категории меньше элементов и, соответственно, меньше возможностей все объективно оценивать. По словам Сихарулидзе, вокруг дуэта Дэвис и Смолкина действительно много разговоров.

«Приеду в Питер и обязательно поговорю с арбитрами, работавшими на турнире. Пусть четко объяснят, какими критериями руководствовались при выставлении оценок. Хочется разобраться в ситуации». Антон Сихарулидзе

Напомним, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали вторыми на чемпионате страны. Они сенсационно отобрались на Олимпиаду в Пекин, сообщает «Спорт-Экспресс».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.