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«Поговорю с арбитрами»: Сихарулидзе усомнился в честности оценок дочери Тутберидзе на чемпионате России

Диана Дэвис и Глеб Смолкин неожиданно заняли второе место на первенстве страны.

«Поговорю с арбитрами»: Сихарулидзе усомнился в честности оценок дочери Тутберидзе на чемпионате России
Антон Сихарулидзе. Фото: Globallookpress.com

Олимпийский чемпион 2002 года в парном катании Антон Сихарулидзе усомнился в честности оценок, которые поставили судьи на чемпионате России дуэту Диане Дэвис, дочери тренера Этери Тутберидзе, и Глебу Смолкину.

Этери Тутберидзе с дочкой
Этери Тутберидзе с дочкой. Фото: Globallookpress.com

Как отметил Антон Сихарулидзе, оценивать танцевальные дуэты крайне сложно. В этой категории меньше элементов и, соответственно, меньше возможностей все объективно оценивать. По словам Сихарулидзе, вокруг дуэта Дэвис и Смолкина действительно много разговоров.

«Приеду в Питер и обязательно поговорю с арбитрами, работавшими на турнире. Пусть четко объяснят, какими критериями руководствовались при выставлении оценок. Хочется разобраться в ситуации».

Антон Сихарулидзе

Напомним, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали вторыми на чемпионате страны. Они сенсационно отобрались на Олимпиаду в Пекин, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Антон СихарулидзеГлеб СмолкинДиана ДэвисПекинЭтери Тутберидзе