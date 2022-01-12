Мурашки по коже: Владимир Пресняков показал, как сын лихачит на снежном склоне в Куршевеле

Наталья Подольская и Владимир Пресняков проводят новогодние каникулы в Куршевеле. Там же в эти дни отдыхают и другие селебрити, например, Григорий Лепс со старшей дочкой и Ксения Собчак с семьей.
В своем инстаграме Владимир поделился кадрами, на которых его средний сын Артемий лихо съезжает на маленьких лыжах со снежного склона. Фанаты артиста распереживались за мальчика.
«Когда близко к краю Тема подъезжает, то душа в пятки… Большой молодец! Браво! Аж сердце замирает, когда около обрыва едет», — писали пользователи Сети.
Напомним, у Владимира Преснякова-младшего и Натальи Подольской – двое сыновей. Шестилетний Артемий и годовалый Ваня. Также у певца есть взрослый сын Никита от Кристины Орбакайте.
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