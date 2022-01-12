«Как жаль! Сил родным!»: Эммануил Виторган высказался после смерти Михаила Зеленского в Доминикане

Как отметил актер, телеведущий был молодым и талантливым журналистом.

Актер Эммануил Виторган в Instagram отреагировал на смерть телеведущего Михаила Зеленского в возрасте 46 лет.

«Молодой, талантливый журналист, телеведущий Михаил Зеленский. Отдыхал с женой в Доминикане. Как жаль! Сил родным!» Эммануил Виторган

Напомним, что Михаил Зеленский несколько дней назад отправился на отдых в Доминикану с молодой женой психологом Милой Рубинчик. У него на отдыхе случился инсульт.

Заметим, что смерть Михаила Зеленского уже подтвердили в российском посольстве в Доминиканской республике. В самое ближайшее время будет решен вопрос с доставкой тела телеведущего на родину.

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