«Миша, дорогой наш. Прекрасный друг»: Шарапова эмоционально отреагировала на смерть Зеленского

Телеведущая Арина Шарапова в Instagram крайне эмоционально отреагировала на смерть своего близкого коллеги и давнего друга Михаила Зеленского.

«Миша, дорогой наш. Прекрасный друг. Миша, почему? Вечная память». Арина Шарапова

Напомним, что Михаил Зеленский умер в Доминикане в возрасте 46 лет. Причиной смерти стал инсульт. Эту информацию уже подтвердили в российском консульстве в этой стране.

На отдых в Доминикану Михаил Зеленский отправился со своей третьей женой психологом Милой Рубинчик. Она на семь лет младше телеведущего. Общих детей в этом браке не было.

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