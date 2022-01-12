Женитьба на однокласснице, брак с фигуристкой, счастье с психологом: личная жизнь Михаила Зеленского

Телеведущий Михаил Зеленский, который внезапно скончался на Доминикане, был трижды женат.

Его первой женой была одноклассница по школьной парте Ольга Дробина. Вместе они были всего четыре года – с 2003 по 2007-й год. В какой-то момент отношения пары зашли в тупик, и они приняли решение расстаться.

Второй женой звезды российского телевидения стала фигуристка Елена Грушина. Они прожили в браке с 2008 по 2014 годы. В конце 2008 года Елена родила дочь Софью. А в 2012 году в семье появилась вторая дочь Полина. Неизвестно, что стало причиной второго развода Зеленского. С виду пара была счастлива.

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С 2018 года Михаил Зеленский стал вместе с психологом Милой Рубинчик, которая младше его на семь лет. Рубинчик – автор популярного YouTube-канала «Прокрастинатор». Детей в этом браке не было, хотя пара, как говорят их коллеги, и мечтала об общем ребенке.

О Миле Рубинчик известно, что она родилась в подмосковном Королеве. Училась в Московском институте телевидения и радиовещания. В 2020 году получила диплом Московского института психоанализа. От первого брака у нее есть дочь Милана, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что на момент смерти Михаилу Зеленскому было 46 лет. Он отдыхал с Милой Рубинчик в Доминикане, когда случилась трагедия. Причиной смерти стал инсульт.

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