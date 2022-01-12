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Вдова Зеленского психолог Рубинчик удалила контент из Instagram после внезапной смерти мужа

Ранее 39-летняя красавица регулярно делилась с подписчиками свежей информацией.

Вдова Зеленского психолог Рубинчик удалила контент из Instagram после внезапной смерти мужа
Михаил Зеленский и Мила Рубинчик. Фото: instagram.com/mikhail_zelenskiy/

Третья жена внезапно скончавшегося в Доминикане 46-летнего телеведущего Михаила Зеленского психолог Мила Рубинчик, которой 39 лет, сразу после его смерти удалила из Instagram весь контент.

Михаил Зеленский и Мила Рубинчик
Михаил Зеленский и Мила Рубинчик. Фото: instagram.com/mikhail_zelenskiy/

Ранее она регулярно делилась свежими фотографиями и новой информацией с подписчиками. Пока Мила Рубинчик никак не комментирует смерть мужа.

Напомним, что новость о внезапной смерти Михаила Зеленского буквально повергла в шоке его фанатов. Причиной смерти на отдыхе в Доминикане стал инсульт. Эту информацию уже подтвердили в российском посольстве.

Михаил Зеленский вел программу «Прямой эфир» с 2011 по 2013 год. Последние годы он работал на канале «Культура», сообщает «Комсомольская правда».

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ДоминиканаКанал "Культура"Мила РубинчикПрограмма "Прямой эфир"Умер Михаил Зеленский