«Мне-то что звоните?»: Барановская ответила на слухи о романе с Лепсом

В конце декабря Григорий Лепс развелся с Анной Шаплыковой. Их союз не спасли ни 20 лет, прожитые вместе, ни трое совместных детей. По слухам, артист изменял жене, но последней каплей стало то, что Лепс переспал с Юлией Барановской. Об этом говорила ранее певица Милена Дейнего.

Юлия Барановская не хочет комментировать эту информацию.

«Ну, пускай, звоните певице этой, еще кому-то звоните, мне-то что звоните?» — раздраженно сообщила Барановская порталу News.ru.

Напомним, после новостей о разводе Лепса его теперь уже бывшая жена отдыхала на Мальдивах. Ей приписывали роман с молодым актером, который ранее был вхож в дом Лепса.

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