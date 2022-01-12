Как приготовить свиную шею с айвой и розмарином
Видео
Не только актер: чем еще знаменит Константин Хабенский
Видео

«Мне-то что звоните?»: Барановская ответила на слухи о романе с Лепсом

Ранее о возможной связи телеведущей и артиста рассказала певица Милена Дейнега.

«Мне-то что звоните?»: Барановская ответила на слухи о романе с Лепсом
Юлия Барановская. Фото: Global Look Press

В конце декабря Григорий Лепс развелся с Анной Шаплыковой. Их союз не спасли ни 20 лет, прожитые вместе, ни трое совместных детей. По слухам, артист изменял жене, но последней каплей стало то, что Лепс переспал с Юлией Барановской. Об этом говорила ранее певица Милена Дейнего.

Юлия Барановская не хочет комментировать эту информацию.

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова
Григорий Лепс и Анна Шаплыкова. Фото: Global Look Press

«Ну, пускай, звоните певице этой, еще кому-то звоните, мне-то что звоните?» — раздраженно сообщила Барановская порталу News.ru.

Напомним, после новостей о разводе Лепса его теперь уже бывшая жена отдыхала на Мальдивах. Ей приписывали роман с молодым актером, который ранее был вхож в дом Лепса.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Анна ШаплыковаБарановская личная жизньГригорий ЛепсГригорий Лепс последние новостиЮлия Барановская