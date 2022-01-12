Борису Грачевскому установят бесплатный памятник в Москве

Создатель «Ералаша» Борис Грачевский умер 14 января 2021 года от последствий коронавируса. В день годовщины смерти режиссера установят памятник на Троекуровском кладбище. Именно там был похоронен мастер.

Инициативу и организацию взял на себя глава «Ленкома» Марк Варшавер. Одна из гранитных мастерских сделала памятник на безвозмездной основе.

«Памятник Борису Юрьевичу откроют 14 января на Троекуровском кладбище, в 15:00, участок номер 21», — сообщила вдова режиссера Екатерина Белоцерковская.

Также вдова выразила надежду на то, что на открытии монумента соберутся все те, кто помнит Бориса Грачевского и хочет почтить его память в годовщину смерти. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Напомним, с актрисой Белоцерковской Граческий жил последних несколько лет. Молодая жена родила ему четвертого ребенка – сына Филиппа.

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