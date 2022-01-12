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«Ароматы разнотравья»: Екатерина Андреева отметилась в сибирской баньке без капли макияжа

Кадром звезда поделилась в своем инстаграме.

«Ароматы разнотравья»: Екатерина Андреева отметилась в сибирской баньке без капли макияжа
Екатерина Андреева. Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official/

В конце прошлого года Екатерина Андреева отметила свой 60-й день рождения. По мнению армии поклонников, звезда Первого канала выглядит намного моложе. Фанаты гадают, какие процедуры делает телеведущая, чтобы быть в такой отличной форме.

Накануне Андреева рассказала, что каждое утро начинает с йоги. Также она не упускает возможности побывать в бане. В своем инстаграме Екатерина поделилась кадром из парной.

Екатерина Андреева
Екатерина Андреева. Скриншот: instagram.com/ekaterinaandreeva_official/

«В Сибири много удивлений и баня одно из них. Бубны и звуковые вибрации, волынка и
колокольцы, ароматы разнотравья, острые иголки для стоп, активирующие точки энергии. В общем -шаманская красота», — написала Андреева.

Напомним, новогодние каникулы Екатерина Андреева провела в Швейцарии.

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