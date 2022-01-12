«Еще чуть-чуть и будет легкая передышка»: Наташа Королева «зажгла» с сыном под хит Билана

Новогодние праздники Наташа Королева проводит в Майами. Там уже много лет живет ее мама Людмила Порывай. Накануне артистка призналась, что набрала лишние килограммы, отдыхая на каникулах. Пришло время для активных движений.

В своем инстаграме Королева поделилась роликом, на котором «зажгла» с сыном под хит Билана «Молния».

«Ну что, граждане, товарищи, друзья! На носу Старый Новый год! Держимся, двигаемся еще чуть-чуть и будет легкая передышка», — написала Королева.

Напомним, в конце прошлого года Наташа Королева и ее 19-летний наследник Архип стали участниками проекта «Две звезды. Отцы и дети». Но выбиться в лидеры шоу им не удалось.

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