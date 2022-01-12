«Я оказалась там, где и ты»: Рудковская пронзительно высказалась о событии 15-летней давности

Яна Рудковская и Евгений Плющенко отмечают годовщину знакомства. Пара встретилась 15 лет назад в Лондоне. По этому случаю продюсер опубликовала в своем инстаграме первое совместное фото с мужем и пронзительный текст.

«Женя представлял на Фестивале «Русская Зима» заявку на проведение в Сочи Олимпийских игр в 2014, а Дима Билан выступал там. Тогда никто не верил, что в Сочи пройдут Олимпийские игры и в наш долгосрочный творческий союз с Димой. Счастлива, что в этот день я оказалась там, где и ты», — написала Рудковская.

Напомним, до знакомства с олимпийским чемпионом Рудковская была в браке с бизнесменом Виктором Батуриным. Сейчас Евгений и Яна воспитывают двоих совместных детей – Сашу и Арсения.

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