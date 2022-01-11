«Веревочки в сдобу так сладко впиваются»: Настя Ивлеева в одних микро-трусиках обнажила сочные бедра

Анастасия Ивлеева остается верна самой себе. Провокации – это ее все.
Даже на отдыхе в Мексике, где Настя Ивлеева находится с мамой и братом, она продолжает креативить и позировать в откровенных нарядах.
На фото в микроблоге Настя Ивлеева предстала в черных-микротрусиках и топе с изображением молодого Леонардо Ди Каприо.
«Простите, но мне больше нечего отсюда выкладывать. А) я в купальнике. Б) пригрела на груди мужчину», — подписала провокационный кадр Настя Ивлеева.
Звезда подчеркнула бедра, которые у нее вполне объемные и женственные. На что обратили внимание подписчики Ивлеевой. Они дали понять, что своим провокационным кадром Настя Ивлеева пробудила определенные фантазии и желания.
«Боже какая красота! Я, лично, на фото вообще не смотрела, только на шикарные бедра», «А жарко-то сзади», «Балдежная», «Да все! Ким Кардашьян курит в сторонке», «Веревочки в сдобу так сладко впиваются», — высказались в Сети.
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