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В теплом пуловере и с пушком на голове: Сергей Безруков показал пятимесячного сына Василия

Известный артист Сергей Безруков предстал на снимке с крохой у окна своей квартиры.

В теплом пуловере и с пушком на голове: Сергей Безруков показал пятимесячного сына Василия
Сергей Безруков. Фото: instagram.com/s_bezrukov/

Известный актер и режиссер Сергей Безруков порадовал подписчиков своего микроблога этим зимним вечером уютным снимком, на котором предстал со своим младшим сыном Василием.

Звездный отец и его наследник любуются в окно заснеженным городом.

«А за окном красивая, снежная зима. Настроение предновогоднее! Скоро Старый Новый год! Всем доброго вечера, дорогие мои! Пусть всем будет хорошо, пусть все будут счастливы!» — пожелал поклонникам под фото Сергей Безруков.

Малыш в кадре одет довольно тепло. На нем шерстяной пуловер. У крохи пока еще не выросли волосы на голове, ее покрывает белый пушок.

Сергей Безруков с сыном
Сергей Безруков с сыном. Фото: instagram.com/s_bezrukov/

Напомним, в браке с режиссером Анной Матисон Сергей Безруков стал трижды папой. У супругов помимо сына Василия, родившегося 24 июля 2021 года, есть еще дочка Маша и сын Степан.

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