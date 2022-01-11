Без макияжа и укладки: 66-летняя Долина в модном пуховике цвета карамели с внучкой появилась в Кисловодске

Певица отдыхает в Ставропольском крае. Она оделась в одной гамме с внучкой на прогулке.

Лариса Долина является известной артисткой. Она выступает на сцене большую часть жизни. Певица не перестает совершенствоваться. Ее считают одной из лучших джазовых исполнительниц.

А за последний год она смогла похудеть больше чем на 20 килограммов. Артистка также обновила гардероб. По ее словам, стилистом стала ее дочка Ангелина. Звезда в 66 лет носит как мини-платья, так и лосины с косухами.

В последнее время Долина много выступает. Она участвовала в новогодних съемках и праздничных концертах. Певица то и дело наряжается. Но каникулы она решила провести с семьей.

Артистка уехала не на Мальдивы, а в Кисловодск со своей внучкой Александрой. На новых кадрах звезда отметилась в пуховике-баллоне карамельного цвета. Примечательно, что она была без макияжа и укладки.

В таком же стиле была одета ее внучка. Она тоже предстала в модном пуховике кремового цвета. Лариса Александровна призналась, что хорошо проводит отпуск.

«Мы в Кисловодске! Целительным воздухом дышим, гуляем, хорошо питаемся, оздоравливаем организм. И вообще все супер! Но каникулы заканчиваются!» — сказала звезда.

Поклонники восхитились ее естественной красотой. Многие одарили артистку комплиментами. «Как вы похожи с внучкой», «Какая молодая! Лицо свежее», «Лариса Александровна, настоящая модница», «Приятно видеть вас на отечественном курорте», — прокомментировали пост подписчики.

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