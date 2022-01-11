Двадцать лет брака, есть сын: что известно о новом избраннике Анастасии Волочковой Сергее

Балерина Анастасия Волочкова с недавних пор перестала скрывать своего избранника Сергея. Атлетически сложенный красавец-мужчина часто появляется в микроблоге звезды балета.

Сейчас парочка отдыхает на Мальдивах. И именно оттуда накануне Анастасия Волочкова и Сергей вышли в прямой эфир в Instagram и пообщались с подписчиками певицы.

В частности, Сергей рассказал о себе, что был двадцать лет в браке. У него есть сын Кирилл, которого он уже успел познакомить с Анастасией Волочковой. Мужчина признался, что до встречи с Волочковой ничего не знал о ней. Пара познакомилась на шоу «Давай поженимся!» Первого канала.

«Заходит Настя! Я увидел ее глаза и утонул в них. Было ощущение, что мы знали друг друга», — признался избранник Волочковой Сергей.

Что касается поездки на Мальдивы, то балерина дала понять, что сама оплатила ее, поскольку планировала отпуск еще до знакомства с Сергеем.

«Какая разница, кто оплачивает? Я его пригласила», — ответила на расспросы поклонников Анастасия Волочкова.

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