«Как же Селинка изменилась»: Валерия в кожаных брюках и свитере оверсайз поиграла с внучкой

Певица провела время в гостях у сына Арсения Шульгина. Она понянчилась с внучкой.

Валерия является одной из самых известных певиц. Она не скрывает, что любит проводить время с семьей. Но у нее был очень насыщенный декабрь, так как ей приходилось постоянно ездить на съемки и облачаться в праздничные наряды.

Лишь недавно она смогла отдохнуть. Артистка увиделась с бывшей возлюбленной Иосифа Пригожина и его дочкой Елизаветой. Они сыграли в настольные игры.

А вот 11 января Валерия приехала в гости к сыну Арсению Шульгину. Он уже состоит в браке с избранницей по имени Лиана. У них подрастает дочка Селин, которой 1 января исполнился годик.

Оказалось, что артистка не виделась со своей внучкой всего 10 дней, но кроха преобразилась. Она сидела на полу в футболке и шортах кремового цвета. В такой же гамме была одета и Валерия, которая отметилась в кожаных брюках и свитере оверсайз. Она вместе с мужем показывала крохе развивающую книжку.

«Не виделись 10 дней. Как же Селинка изменилась. Мы каждую встречу это замечаем. Да, дети в этом возрасте, конечно, растут с невероятной быстротой. Сладкая, милая, нежная, деликатная, такая девочка-девочка», — рассказала звезда.

Поклонники одарили Валерию комплиментами. Многие отметили, что Селин растет красавицей. «И растет ребенок там, не по дням, а по часам», — написала Екатерина Стриженова. «Иосифу интересно не меньше, чем Селин», — заметила Марина Кравец. «Чувствуется, что эта семья соскучилась за маленьким ребенком», «Красавица, девочки они такие всегда», «А дедушка как участвует, так мило», — прокомментировали пост подписчики.

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