Волосы ниже талии: Нюша в шортах-бермудах с принтом «тай-дай» устроила фотосессию на закате

Нюша не скрывает, что любит выступать. Она уже больше 10 лет выпускает хиты и дает концерты. Примечательно, что певица в прошлом году стала мамой во второй раз. Она счастлива в браке с Игорем Сивовым.

У пары уже подрастает дочка Симба. По словам самой артистки, вторая беременность была незапланированная. Малыш появился на свет за несколько дней до Нового года. Имя сына пара скрывает.

Рожать Нюша решила не в Майами, а в Дубае. Именно там она отдыхает уже несколько месяцев и планирует остаться до весны. Ранее певица делилась кадрами, на которых то гуляла с дочкой, то любовалась маленьким сыном.

А вот свои фото артистка давно не выставляла в ленту. Но 11 января она устроила фотосессию на пляже. Звезда облачилась в худи и шорты-бермуды с принтом «тай-дай». Модные кроксы дополнили ее образ.

Нюша похвасталась стройными ногами и бронзовым загаром. Ее волосы отрасли и стали ниже талии. При этом она скрыла фигуру, так как еще не вернулась в форму. Певица показала порозовевшие щеки.

«Почему никогда не спутаешь, встает солнце или садится, когда видишь его над морем?» — написала звезда.

Поклонники отметили, что молодая мама хорошо выглядит. «Такая счастливая», «Просто красотка», «Ну что за чудо», «Нюша, ты прям шоколадка», «Ну неужели есть не платья, а что-то простое», «Какая вы красивая», «Ножки прям бросаются в глаза», «Обгорели? Такая румяная», — стали писать подписчики.

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