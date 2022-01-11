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«Вы что, еще не померли?»: юные туристы оценили внешний вид Олега Газманова

Детская непосредственность покорила певца.

«Вы что, еще не померли?»: юные туристы оценили внешний вид Олега Газманова
Олег Газманов. Фото: globallookpress.ru

Олег Газманов проводит время на горнолыжном курорте. На одном из подъемников с ним были трое попутчиков. Артист поинтересовался, сколько детям лет, а потом и вовсе признался первоклашкам, что ему 70. Юные туристы были удивлены.

«70? Как-то на 70 вы не похожи! Моим бабушке и дедушке всего 68… Вы что, даже еще не померли?!» — выдали дети.

Забавным диалогом певец поделился в своем Instagram. Поверить, что Олегу Газманову уже 70 лет действительно сложно. Артист ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и продолжает удивлять публику своей моложавостью.

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