Дал же бог такие формы! Анна Седокова обтянула упругие бедра в черном платье с прорезями на боку

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова решила устроить провокацию в своем микроблоге.

Вокалистка поделилась снимком, на котором предстала в весьма горячем образе, доказывая, что она и в платье по колено может выглядеть так волнующе и притягательно, словно и не одевалась.

Анна Седокова позирует рядом с красным спорткаром в черном маленьком платье, которое туго обтягивает ее женственную фигуру.

Пикантности наряду придают прорези, расположенные по всей длине платья сбоку. Дыры открывают взору притягательные округлости Анны Седоковой и дают простор воображению.

Под снимком Анна Седокова раскрыла секрет долголетия и модных высоких вибраций.

«Мы впускаем в себя так много негативной и ненужной информации, что со временем, по маленькой капельке, становимся кувшином. Так зачем делать себе больно, если можно делать приятно? Я отписалась от всех новостей, новостей шоу-бизнеса, в которых каждый день читаю свое имя. Отписалась от людей, которые мне неинтересны (понять и простить). Подписалась на тех, кто вдохновляет меня. Закачала несколько новых книг. Сколько ненужной информации ты впустила в себя за эти 10 дней? Как тебе с этим?» — поделилась своим опытом Анна Седокова.

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