«Дорожу дружбой»: Малахов положил голову на плечо Волочковой, присев на парадной лестнице особняка балерины

Одиннадцатого января звезде российского телевидения, популярному телеведущему Андрею Малахову исполнилось пятьдесят лет.
В день юбилея он принимает поздравления от своих близких, коллег, поклонников и героев своих ток-шоу. В числе последних звезда балета Анастасия Волочкова.
Балерина сочла своим долгом публично поздравить Андрея Малахова с юбилеем. Анастасия Волочкова поделилась в микроблоге архивным снимком, на котором запечатлена с Андреем Малаховым.
Телеведущий и балерина позируют на парадной лестнице роскошного особняка Анастасии Волочковой. Он положил голову ей на плечо, а она нежно приобняла его рукой.
«Дорогой Андрей! С юбилеем! Счастья тебе и радости! Ты замечательный человек! Честь и хвала твоей добропорядочности, честности и величию духа. Истинных тебе благ! Дорожу дружбой. С днем рождения!» — написала под снимком Анастасия Волочкова.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.