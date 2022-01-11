«Дорожу дружбой»: Малахов положил голову на плечо Волочковой, присев на парадной лестнице особняка балерины

Звезда балета Анастасия Волочкова поделилась архивным кадром, на котором предстала в обнимку с телеведущим Андреем Малаховым.

Одиннадцатого января звезде российского телевидения, популярному телеведущему Андрею Малахову исполнилось пятьдесят лет.

В день юбилея он принимает поздравления от своих близких, коллег, поклонников и героев своих ток-шоу. В числе последних звезда балета Анастасия Волочкова.

Балерина сочла своим долгом публично поздравить Андрея Малахова с юбилеем. Анастасия Волочкова поделилась в микроблоге архивным снимком, на котором запечатлена с Андреем Малаховым.

Телеведущий и балерина позируют на парадной лестнице роскошного особняка Анастасии Волочковой. Он положил голову ей на плечо, а она нежно приобняла его рукой.

«Дорогой Андрей! С юбилеем! Счастья тебе и радости! Ты замечательный человек! Честь и хвала твоей добропорядочности, честности и величию духа. Истинных тебе благ! Дорожу дружбой. С днем рождения!» — написала под снимком Анастасия Волочкова.

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