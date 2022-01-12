«С курятником на голове»: 44-летняя певица Жасмин показала, как выглядит без фильтров и макияжа

Жасмин поделилась снимком, который сделала в спортзале, куда только с недавних пор ходит не при полном параде.

Признанной красавице и многодетной маме, певице Жасмин в этом году исполнится 45 лет.

Звезда прекрасно выглядит, следит за своей фигурой и никогда не появляется на публике не при параде.

Все светские выходы Жасмин тщательно продуманы, а снимки, которые появляются в Instagram, сделаны художественно, с хорошим освещением и размещаются после соответствующей обработки.

Но во второй рабочий день года 44-летняя Жасмин отважилась показать себя такой, какой ее видят только близкие люди – без фильтров, макияжа и в обычной одежде. Звезда пришла в спортзал, облачившись в черные футболку и брюки.

«Было время, я ходила в спортзал при полном параде: мейкап, красивый костюм… А теперь… А теперь главная цель — не сохранить укладку, а выложиться на 200%, если не на 300%. Природа подшутила надо мной. Мне, чтобы держать вес, нужно получать не более 1200 калорий, да еще и сжигать из них в спортзале не менее 600. Поэтому в такие минуты, выдерживая суперинтенсивные тренировки, я люблю себя за эту работу над собой даже с курятником на голове», — поделилась Жасмин.

Поклонники поддержали певицу, заявив, что Жасмин хороша и прекрасна в своем естественном виде.

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