«Домой вернуться пока не могу»: выписавшейся из больницы Марине Хлебниковой негде жить

Певица Марина Хлебникова записала аудиообращение к поклонникам, в котором сообщила новость о том, что ее отпустили из больницы.

Певица Марина Хлебникова больше не нуждается в круглосуточном наблюдении врачей. Вокалистка сама объявила об этом, разместив аудиообращение на своей страничке в Instagram.

«Здравствуйте, дорогие друзья! — говорит Марина Хлебникова. — Хочу поделиться с вами замечательной новостью. Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада».

Марина Хлебникова призналась, что после пожара ей негде жить, — квартира сильно пострадала. Временно певицу у себя приютили ее друзья.

«Домой вернуться пока не могу, поэтому поживу у друзей, которые помогали мне все это время и даже организовали сбор средств для восстановления моей квартиры. Спасибо вам всем за то, что поддерживали меня на протяжении этих очень нелегких для меня двух месяцев. И отдельное спасибо каждому человеку, кто помогал мне и помогает финансово», — заключила Марина Хлебникова.

Напомним, певица Марина Хлебникова в ноябре прошлого года пострадала на пожаре в собственной квартире. Накануне о сборе средств на ремонт жилища вокалистки объявил телеведущий Андрей Малахов.

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