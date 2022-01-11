Блондинка в голубом боди: Вера Брежнева засветила интимную часть тела, приняв странную позу на шезлонге

Певица Вера Брежнева в компании подруг, сестры и дочери улетела отдыхать на Мальдивах.

Для кого-то новогодние каникулы завершились, а у кого-то самые прекрасные мгновения еще впереди.

Певица Вера Брежнева в компании подруги, сестры и дочери отправилась отдыхать на Мальдивы. Звезда уже успела поделиться несколькими горячими кадрами с райских островов.

Красавицы устроили пляски рядом со своей виллой. А затем Вера Брежнева присела отдохнуть на шезлонг и тут же сделав фото на память, которым поделилась в микроблоге.

В кадре вокалистка позирует в синем боди, подчеркнувшим ее фигуру. Позу Вера Брежнева приняла такую, что обнажила интимную часть тела, которую обычно дамы стараются прикрыть, сдвинув ноги.

Вера Брежнева же настолько раскрепостилась, что расставила их, засветив «пирожок».

Поклонники, наверняка, обратили внимание, что колени певицы особым образом перемотаны.

«Пока колени восстанавливаются после трудового года в тэйпах, красивых фото не будет», — предупредила Вера Брежнева подписчиков.

Звезда, конечно же, кокетничает. Для аудитории певицы все ее снимки – чистое совершенство.

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