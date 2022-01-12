«Блестки и пайетки прямо там?»: Волочкова в стрингах-невидимках показала, как сексуально может выглядеть ее тело

Анастасия Волочкова с шиком отдыхает на Мальдивах. Компанию бывшей приме-балерине Большого театра составил ее нынешний жених. Балерина со свистом меняет купальники, щеголяя по пляжу в сексапильных трусиках. На одном из пикантных «горячих» фото бывшая возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова прикрыла обнаженное тело кустиком, примерив стринги-невидимки с пайетками и блестками в самом сокровенном месте.

«Ну вот! Приличные фотки и без шпагата», «Новый жених на вас положительно влияет», «Молодец! Так держать!! Подчеркнула свою природную красоту», «Ммм… Шикарно», «Трусики слились с загорелой кожей бедер! Просто шоколадка», «Ну какова озорница! Мухоморчик весь блестит в пайетках», «Эротизм до кончиков пальцев», «Блестки в самых пикантных местах», «Какая упругая грудь! Восторг», «Блестки и пайетки прямо там??». «Очаровательная нимфа», — пишут фолловеры.

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