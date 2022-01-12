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Сама скромность: дочь Климовой от Месхи потупила глазки, украсив голову панамой-лягушкой

Екатерина Климова отдыхает в одной из жарких стран вместе с шестилетней крошкой Беллой.

Сама скромность: дочь Климовой от Месхи потупила глазки, украсив голову панамой-лягушкой
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram/

Маленькая наследница актерской пары Екатерины Климовой и Гелы Месхи, шестилетняя Белла, явно унаследовала дарования своих родителей.

Очевидно, что девочка не обделена талантами. Шестилетняя Белла легко входит в образ. Позируя маме для фото, малышка всегда смотрится очень органично, естественно и убедительно.

Ей веришь, когда она демонстрирует хулиганку и шкоду, и когда изображает из себя послушную мамину скромницу.

Так, как на этом фото, которое разместила в сторис микроблога Екатерина Климова. Звезда театра и кино сейчас отдыхает вместе с Беллой и своей подругой, актрисой Татьяной Лютаевой в одной из теплых стран.

Снимок Беллы Екатерина Климова сделала на пляже. Ее наследница запечатлена сидящей на шезлонге. Голову Беллы украшает модная панамка, выполненная в виде забавной лягушки.

Дочь Екатерины Климовой Белла
Дочь Екатерины Климовой Белла. Фото: instagram.com/klimovagram/

В кадре шестилетняя Белла потупила взор, очень убедительно изображая из себя скромницу и мамину дочку.

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