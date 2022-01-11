Из мести? Курбан Омаров отдыхает в Таиланде с экс-возлюбленной нового бойфренда Ксении Бородиной

Бывший муж ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной проводит время с косметологом Виолеттой, которая не так давно собиралась замуж за Трофима.

Интересная коллизия, достойная сюжета для целого сериала, создалась, благодаря этой четверке — Ксении Бородиной, ее новому избраннику Трофиму, который некогда был другом бывшего мужа Бородиной Курбана Омарова.

Теперь в эту команду влилась еще и косметолог Виолетта, которая еще полтора года назад была невестой Трофима Симищенко, а потом рассталась с ним.

Пока Бородина в компании друзей и Трофима отдыхает на Мальдивах. Курбан Омаров и Виолетта улетели в Таиланд. Парочка, конечно же, не афиширует, что они вместе.

Но эта загадка легко разгадывается, стоит посмотреть сторисы Курбана и Виолетты. Они делают кадры из одних и тех же локаций.

Не исключено, что Курбан Омаров решил таким образом отомстить Трофиму Симищенко, закрутившему роман с его бывшей женой Ксенией Бородиной.

О том, что Бородина и Трофим встречаются, подписчикам рассказал сам Курбан и даже показал снимки Трофима, назвав того своей шестеркой.

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