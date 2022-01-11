Из мести? Курбан Омаров отдыхает в Таиланде с экс-возлюбленной нового бойфренда Ксении Бородиной

Интересная коллизия, достойная сюжета для целого сериала, создалась, благодаря этой четверке — Ксении Бородиной, ее новому избраннику Трофиму, который некогда был другом бывшего мужа Бородиной Курбана Омарова.
Теперь в эту команду влилась еще и косметолог Виолетта, которая еще полтора года назад была невестой Трофима Симищенко, а потом рассталась с ним.
Пока Бородина в компании друзей и Трофима отдыхает на Мальдивах. Курбан Омаров и Виолетта улетели в Таиланд. Парочка, конечно же, не афиширует, что они вместе.
Но эта загадка легко разгадывается, стоит посмотреть сторисы Курбана и Виолетты. Они делают кадры из одних и тех же локаций.
Не исключено, что Курбан Омаров решил таким образом отомстить Трофиму Симищенко, закрутившему роман с его бывшей женой Ксенией Бородиной.
О том, что Бородина и Трофим встречаются, подписчикам рассказал сам Курбан и даже показал снимки Трофима, назвав того своей шестеркой.
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