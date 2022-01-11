«Все выше и выше»: жена Константина Хабенского опубликовала открытое обращение к нему

Одиннадцатого января отмечает свой юбилей один из самых известных актеров нашей страны, художественный руководитель МХТ имени Чехова и глава благотворительного фонда Константин Хабенский. Народному артисту исполнилось пятьдесят лет.

В этот день Константин Хабенский принимает поздравления от своих коллег, близких и поклонников.

больше по теме Хабенский отметит юбилей на сцене возглавляемого им театра 50-летний актер снова сыграет барона Мюнхгаузена в спектакле МХТ имени Чехова.

Публично поздравила своего супруга с днем рождения вторая жена Константина Хабенского Ольга Литвинова. Актриса посвятила юбиляру лаконичный пост на своей страничке в Instagram.

«Так много и так мало… Шаг за шагом, все выше и выше… С днем рождения», — написала Ольга Литвинова.

Подписчики Ольги Литвиновой, среди которых много людей, лично знакомых с семьей Хабенского, присоединились к поздравлениям. Почти каждого Ольга Литвинова поспешила поблагодарить лично.

«С днем рождения, Константин! Удачи в работе! Здоровья вам», «С днем рождения. Больших свершений и здоровья. Любим», «С днем рождения вашего любимого. И нашего. Больше свершений в кино и благих делах», «С днем рождения! Уж так нас порадовали, став худруком МХТ! Спасибо!» — высказались в Сети.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.