«Все выше и выше»: жена Константина Хабенского опубликовала открытое обращение к нему

Одиннадцатого января отмечает свой юбилей один из самых известных актеров нашей страны, художественный руководитель МХТ имени Чехова и глава благотворительного фонда Константин Хабенский. Народному артисту исполнилось пятьдесят лет.
В этот день Константин Хабенский принимает поздравления от своих коллег, близких и поклонников.
Публично поздравила своего супруга с днем рождения вторая жена Константина Хабенского Ольга Литвинова. Актриса посвятила юбиляру лаконичный пост на своей страничке в Instagram.
«Так много и так мало… Шаг за шагом, все выше и выше… С днем рождения», — написала Ольга Литвинова.
Подписчики Ольги Литвиновой, среди которых много людей, лично знакомых с семьей Хабенского, присоединились к поздравлениям. Почти каждого Ольга Литвинова поспешила поблагодарить лично.
«С днем рождения, Константин! Удачи в работе! Здоровья вам», «С днем рождения. Больших свершений и здоровья. Любим», «С днем рождения вашего любимого. И нашего. Больше свершений в кино и благих делах», «С днем рождения! Уж так нас порадовали, став худруком МХТ! Спасибо!» — высказались в Сети.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.