Всегда на стиле: Собчак в белом пуховике-дутике Prada и утепленных брюках отметилась в Куршевеле

Телеведущая встала на сноуборд. Она запечатлелась на склонах Альп.

Ксения Собчак является известной телеведущей. Она привыкла постоянно находиться в центре внимания. В последние годы Ксения не только ведет передачи, но и снимает свое шоу.

Она берет интервью у знаменитостей. Также телеведущая не скрывает, что ее часто зовут вести свадьбы, премии и корпоративы. Однако после насыщенного декабря она отметила Новый год с семьей и уехала отдыхать.

больше по теме Ксения Собчак в костюме с лампасами и трендовой балаклаве Prada предстала в Куршевеле Телеведущая повеселилась с друзьями на горнолыжном курорте.

Эти каникулы Собчак проводит с сыном Платоном в Куршевеле. Она успевает не только кататься на лыжах, но и веселиться с друзьями. Ранее телеведущая покрасовалась в балаклаве.

Теперь она запечатлелась в Альпах в белом пуховике-дутике Prada и утепленных брюках с принтом. Ксения также не забыла про шлем и перчатки, так как встала на сноуборд. Стоит отметить, что дутые пуховики стали трендом. Ольга Бузова, Лиза Арзамасова и другие модницы тоже их носят в этом сезоне.

«Самый лучший отдых для меня — горы, тишина, минимум общения и скоростные спуски», — написала звезда.

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