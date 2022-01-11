«У Оли истерика?»: пышногрудая Кока в бюстгальтере вывалила свое «добро» перед Бузовой

Клава Кока заставила поклонников пораскрывать рты от удивления. Вместе с Ольгой Бузовой поп-дива провела уикенд в SPA. Вдвоем они сходили на омолаживающие процедуры, сделали увлажняющие масочки, позаботившись о красоте кожи.

При этом подружки позировали в мини-бикини, демонстрируя свои упругие прелести. И надо отдать должное, Клаве Коке есть, что показать своим подписчикам в Instagram. На фоне 25-летней певицы из Екатеринбурга, экс-ведущая проекта «Дом-2» выглядела как-то уж совсем скромно. Внушительным бюстом Бузова похвастаться не могла, но зато выпятила округлые ягодицы, словно говоря: и у меня есть, чем блеснуть.

«Какие у Клавы, однако, коки», «Уф! Если тыковки стоят и без пуш-ап», «У Оли истерика??», «Бузова скорей за ягодицу схватилась, мол, вот… смотрите! И у меня есть за что подержаться», «Вот это персики у Клавы», «Упс! Сладкая родинка на груди видна», «Бузовой бы такие тити», «Фигура Оли как-то потерялась на фоне таких полных грудей», «Вот так должен стоять бюстгальтер, когда его наполнила женская грудь», «Феи в Куршевеле», — написали поклонники.

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