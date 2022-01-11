«Эм… А стринги постирала?»: Пынзарь на четвереньках спустила шорты, щегольнув трусиками

Даша Пынзарь на пляже засветила точно такой же купальник как и у Насти Каменских. Для различия звезда «Дома-2» натянула другие плавки — стринги сливового оттенка, чем озадачила поклонников.

Многие решили, что красавица-блондинка попросту забыла «простирнуть» бельишко и поэтому так элегантно вышла из щекотливой ситуации, надев чистое белье, но от другого комплекта. «Эм… А стринги постирала?», «Мне кажется, или все-таки парашют от другого комплекта??», «Что делать, если трусы от купальника не успела простирнуть?? Натянуть другие тряпки», «Отклячила свои «буйки» пониже спины», «Зачем так выгибаться в поясницы до треска резинок в лифчике», «А если шторки с грудей спадут??», «Поза ленивой собачки?» — шутят фолловеры.

«Сейчас в связи с тем, что проходят много курсов, я заметила, что люди стали хотеть только «получать». На самом деле все намного проще — начните уметь «отдавать». Я даже заметила, что люди не умеют элементарно радоваться за других! Это так странно и так заметно. То есть сами хотят, чтобы их жизнь обрадовала, а всех других хотят, что-бы не радовала!! Так не получится никогда! Начните с простого — радуйтесь за других. Это будет большой шаг к тому, чтобы стать счастливым, великодушным человеком. Радуйтесь за успехи других людей, сделайте лишний раз комплимент кому-то!! Это единственный путь к счастью! Более того это намного приятнее чем обсуждать кого-то в негативе. Просто попробуйте и убедитесь в этом сами», — отметила Пынзарь.

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