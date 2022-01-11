Бегущие по волнам: Климова «подловила» взрослую дочь от первого мужа на пляже с малюткой Беллой

Екатерина Климова вместе с детьми отдыхает в теплых краях. На личной страничке микроблога в Storeis многодетная мамочка поделилась свежими пляжными кадрами, «подловив» свою старшую дочку от первого мужа, ювелира Илья Хорошилова, вместе с малюткой Беллой. Несмотря на то, что у девочек большая разница в возрасте — в тринадцать лет — и разные отцы, они прекрасно ладят между собой. Старшей дочке актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя» Елизавете — 19 лет, а Белле — всего шесть.

Держа сестренку за руку Лиза прогулялась по берегу, «заныривая» в волны. Дочка Екатерины от ювелира облачилась в кроп-топ и пышную юбочку из фатина. Белла вместе с Елизаветой бегала по волнам, наслаждаясь теплым бризом. Для полной гармонии в кадре не хватало только сыновей актрисы от Игоря Петренко — Матвея и Корнея.

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