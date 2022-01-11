«Рука с капельницей вызвала бурную реакцию»: угодивший в больницу Харламов сыпет шутками, утешая взволнованную родню

А между тем поклонники гадают: придет ли Кристина Асмус навестить бывшего мужа. Или же актрису попросту не пустят в палату к юмористу с насморком.

Гарик Харламов в своем микроблоге поспешил успокоить родню и поклонников после душещипательного фото с капельницей. Все обеспокоились: неужели юморист подцепил какую-то страшную заразу?

В мире также свирепствует ковид и «омикрон». Поняв свой промах со снимком из больницы, резидент «Камеди Клаб» заверил, что больше доктора капельницы ему не ставят. Сам комик надеется, что в ближайшее время он пойдет на поправку.

Ну а пока бывший муж Кристины Асмус тоскует в одиночестве и сыпет шутками, лежа на больничной койке. Видимо, невесту Гарика Харламова — 28-летнюю Екатерину Ковальчук — к нему не пускают.

«Вчера рука с капельницей вызвала бурную реакцию и много слов поддержки. За что огромное вам спасибо! На практике это очень работает, поэтому сегодня рука уже без капельницы. Ну до вечера думаю. Рука уже здорова! Осталось вылечить все остальное. Выкладывать здоровые части тела не буду, лучше выложусь здоровый целиком! Спасибо еще раз всем и каждому! Не болейте! Сейчас вирусы гуляют в огромных количествах. И они какие-то все жесткие стали. Какая-то эра вирусов началась. И как выясняется, ковид не всегда самый тяжело переносимый. Берегите себя», — отметил Гарик.

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