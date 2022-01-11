«Из родной страны уезжала не в эмиграцию»: Елена Антоненко объяснила, почему отправилась в США

Как отметила актриса, тогда она совсем не говорила по-английски.

Актриса Елена Антоненко в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале объяснила, почему уехала в США в начале девяностых годов.

«Это был огромный кусок моей жизни. В те годы я познакомилась с чудесными людьми. Мы сначала повезли мою пьесу на Эдинбургский фестиваль. Потом я занималась бизнесом. У меня не хватало денег на создание своих спектаклей. Из родной страны в США я уезжала не в эмиграцию, а чтобы заработать». Елена Антоненко

По словам актрисы, тогда она совсем не говорила по-английски. «Уезжала я на 11 месяцев работать. Чувство ущемления и убожества, что ты не можешь объясняться, это плохо. Это я испытала в Америке. А у меня еще ребенок второй родился. Года два я просто плавала без работы. Даже работала гримером в морге. В итоге в Голливуде я прожила 14 лет, переехав из Нью-Йорка. Пела даже, но у меня не было своей фишки», — заметила Елена Антоненко.

Напомним, что Елена Антоненко считается одной из любимых учениц Олега Табакова. Она сыграла в советских картинах «Синдикат-2», «Возьму твою боль» и других. В США она сыграла в трех голливудских фильмах — «Клан Сопрано», «Хлеб и розы», «Улица».

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