Владимир Кехман посреди театрального сезона закрыл на капитальный ремонт МХАТ имени Горького

Один из актеров труппы МХАТа имени Горького сообщил, что директор Владимир Кехман посреди сезона решил закрыть театр на капитальный ремонт, который обойдется примерно в пять миллиардов рублей.
Как отметил актер, все рассчитывали, что театр закроется на реконструкцию ближе к лету. Однако Владимир Кехман решил иначе. У него другие планы. До октября ведущие актеры, по сути, остались без работы.
«Думаю, вряд ли найдутся те, кто в восторге от того, что не будет играть. Все зависли в неизвестности, актерам пока толком ничего не сказали об их дальнейшей судьбе».
Напомним, что Владимир Кехман, как только стал директором МХАТа имени Горького, убрал из репертуара спектакль «Чудесный грузин» с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Звезда была крайне недовольна таким решением, сообщает «СтарХит».
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