«Отпускайте такое из своей жизни»: Бородина дала совет, как надо переживать развод

В августе прошлого года Ксения Бородина развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым после шести лет совместной жизни. Причины бывшие супруги не называли, но периодически намекают на то, что в браке были измены.

Новогодние каникулы Ксения провела на Мальдивах, а по возвращению в Москву решила дать совет разведенным дамам.

«Отпускайте такое из своей жизни раз и навсегда. Позвольте себе поныть какое-то время, пожалейте себя, а потом встали, отряхнулись и ворвались в новую жизнь, гордо подняв голову. Нет одного способа, как стать лучше, у каждой женщины он свой. Кому-то надо сменить работу, место жительства, пойти на йогу, кто-то меняет профессию, встречается чаще с друзьями, обретает новые знакомства. Только не надо с головой уходить в детей, чувствовать себя несчастными, думать, что теперь путь только один, завести кошку и жить ради детей!» — написала Бородина.

Добавим, ранее стало известно, что новым возлюбленным Ксении стал лучший друг Курбана — Трофим. Омаров же в свою очередь якобы закрутил роман с его бывшей возлюбленной, врачом-косметологом по имени Виолетта.

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