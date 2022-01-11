Воркуют, словно два голубка: 67-летний Крутой закружил в чувственном танце моложавую красотку-жену Ольгу

Парочка вот уже 24 года живет в мире и гармонии.

Многие поклонники и звездные коллеги поздравили именитого композитора Игоря Крутого с важной для него годовщиной. Вот уже 24 года он в мире и гармонии живет со своей моложавой красавицей-женой Ольгой.

Отмечая это волшебное событие, музыкант устроил для своей второй половинки романтический вечер. После ужина композитор пригласил свою Олюшку, а именно так любимую называет Крутой, на медленный танец. Даже со стороны чувствовалось, что они до сих пор влюблены друг в друга. Ольга буквально растворялась в объятиях именитого мужа.

«Ровно 24 года прошло с того дня, как мы расписались с Олюшкой и стали мужем и женой… Это был какой-то безумный день! В Нью-Йорк прилетели наши свидетели: мой самый близкий друг Ринат Ахметов и самая близкая Олина подруга из Питера, Маша. Мы, впрочем, как и всегда, чуть не опоздали на свою же роспись. Потом выяснилось, что это «историческое событие» никто не увековечивает на фото, и Ринат срочно отправил нашего друга Александра Куюмджи (трагически ушедшего от нас в прошлом году) покупать фотоаппарат и фотографировать. Потом мы впятером сидели в любимом ресторанчике Scalinatella и тихонько отмечали сие событие. А на следующий день загуляли уже со всеми приехавшими из Москвы на «Песню года в Нью-Йорке» артистами! Пролетели эти 24 года как один день, и, находясь сейчас на Карибах, отметили эту дату втроем: Сашенька — оператор съемки, и мы — будущие участники «Танцев со звездами». Жизнь продолжается, и это не мы, а наши дети и внуки повзрослели еще на один год», — такие трогательные строки композитор оставил под свежим постом в микроблоге, показав на видео чувственный танец с женой.

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