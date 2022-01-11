«С разных ракурсов»: Жигунова рассказала, как депутат увлеченно фотографировал спящего Миронова

По словам Виктории, не раз в подобные истории попадал и ее муж.

Жена актера Сергея Жигунова Виктория в Instagram рассказала, как во время рейса с Сахалина депутат местной областной Думы украдкой фотографировал спящего актера Евгения Миронова.

«Рейс с Сахалина, пассажиры спят. В салоне Евгений Миронов. Вижу, что какой-то человек увлеченно снимает его спящего с разных ракурсов. Ошалело спрашиваю: «Что вы делаете?», а он мне горячо шепчет: «Это же МИ-РО-НОВ!» Кстати, парень депутатом Сахалинской областной Думы оказался». Виктория Жигунова

Как заметила Виктория Жигунова, с подобным сталкивался, и не раз, ее муж. Однажды он спал в аэропорту, а к нему сбоку пристроился некий мужчина для снимка. Еще один раз в Приморье на базе отдыха к ним в номер стала ломиться фанатка для фотографии со звездой. Причем ее мало волновало, что он спит.

Напомним, что Сергей Жигунов в последние дни отдыхает с женой в Ялте. В Крыму, кстати, его также «преследуют» фанаты для совместных фото.

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