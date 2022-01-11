«Проявляет свой креатив»: Волочкова восхитилась новым возлюбленным, показав кадры из кровати

Анастасия Волочкова и ее новый возлюбленный по имени Сергей наслаждаются отдыхом на Мальдивах. С бизнесменом экс-балерина закрутила роман после программы «Давай поженимся!». Анастасия души не чает в новом избраннике и уже во всеуслышание признается ему в любви.

На этот раз она показала, как позировала ему в кровати.

«Иногда, когда я прошу Сергея меня сфотографировать, он проявляет свой креатив и, не предупреждая меня, снимает видео. Зачастую получаются интересные результаты, которыми очень хочется с вами поделиться. Замечательный он человек», — написала Волочкова.

Напомним, ранее стало известно, что у Сергея собственный банный комплекс и сын от первого брака. С мальчиком экс-балерина уже познакомилась.

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