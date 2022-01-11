Умер олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев

10 января в Санкт-Петербурге скончался известный советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев. За месяц до смерти спортсмен отметил 70-летний юбилей.

Печальную новость сообщил Союз биатлонистов России, выразив соболезнования жене и сыновьям Анатолия Николаевича.

Напомним, что годом триумфа для биатлониста стал 1980-й, когда он выиграл два золота и бронзу на зимней Олимпиаде в Лейк-Плэсид (США). Кстати, как раз во время этих соревнований супруга родила Алябьеву второго сына.

В 90-х спортсмен стал тренером сборной команды России по биатлону, подготовил десятки мастеров спорта. Также он был профессором Военного института физической культуры, написал более 30 научных работ.

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