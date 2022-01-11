«Он научил меня играть венами на шее»: Кожевникова вспомнила работу с Хабенским в «Собиборе»

По словам актрисы, из актера получился очень хороший режиссер.

Актриса Мария Кожевникова рассказала, как снималась в картине «Собибор» с актером и режиссером Константином Хабенским. В фильме она сыграла роль Сельмы, выжившей в Холокосте.

«Он научил меня играть венами на шее. В «Собиборе» была сложная сцена — избиение Хаима, когда настолько уничтожают человеческую личность, что я даже не представляла, как такое можно вообще снимать». Мария Кожевникова

Как отметила Кожевникова, Хабенский сказал ей, что эту сцену будет снимать через глаза актрисы. Режиссеру было важно, чтобы у актрисы «на шее пульсировала вена». По словам звезды, сцена в итоге получилась по-настоящему леденящей. Она думает, что из Хабенского получился очень хороший режиссер, сообщает Ura.ru.

Напомним, что Константину Хабенскому исполнилось 50 лет. Картину «Собибор» он снял в 2018 году. Это был его режиссерский дебют.

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