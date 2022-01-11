«Ущипните меня! Моему сыну девять лет»: Агата Муцениеце трогательно поздравила сына с днем рождения

Агата Муцениеце трогательно поздравила сына с днем рождения. Тимофею исполнилось девять лет. В своем инстаграме она оставила архивные кадры с взрослеющим мальчиком и поздравление.

«Даже не верится, что тебе уже 9! Ущипните меня! Моему сыну 9 лет! Я помню тебя каждую секунду, я помню тебя каждой клеткой, я помню все твои улыбки и слезы! Прости, сынок, за то, что я неидеальная такая, и за то, что уже принесла тебе не только радость, но и тревоги! Мой самый главный мужчина в жизни, будь счастливым, просто будь счастливым, и мне все равно на остальное! С днем рождения, мой трогательный, нежный заботливый, ранимый птенчик!» — написала Муцениеце.

Напомним, актриса воспитывает двух детей от Павла Прилучного. Также у Тимофея подрастает младшая сестра Мия.

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