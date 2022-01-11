Папа-хоккеист толкает коляску, а мама ведет Машулю за ручку: Кудрявцева в тесных джинсах вывела на променад молодого мужа

Ведущая программы «Секрет на миллион» вместе со своим семейством отдыхает в Дубае.

Лера Кудрявцева похвасталась своим вечерним променадом в Дубае. Новогодние каникулы для ведущей программы «Секрет на миллион» продолжаются в этой жаркой гостеприимной стране. Видимо, звездная блондинка устала от пуховиков, шапок и варежек. А на курорте все эти утепленные аксессуары теледиве ни к чему.

В поездке компанию красавице-жене составил и хоккеист Игорь Макаров. Отправившись на вечернюю прогулку, Лера примерила тесные джинсы скинни по фигуре, сделав акцент на стройности ног. Поверх пестрой туники она накинула розовый жакетик. Точно в такую же кофточку под фламинго была облачена и дочка Кудрявцевой — Машуля. Пока муж телеведущей толкал коляску, Лера на прогулке вела дочку за руку, не позволяя малышке затеряться в толпе.

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