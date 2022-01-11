«Она была совсем еще девочка»: Бронзова рассказала, как Табаков домогался Проклову

Актриса Татьяна Бронзова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как режиссер Олег Табаков домогался совсем еще молоденькой актрисы Елены Прокловой много лет назад.

«Я думаю, что пришло время говорить правду. В те годы, если бы Елена сказала, то ей просто не поверили. И сейчас-то не все верят. Его молодая жена тоже была его ученицей. Олег Павлович — талантливый артист, деятель, организатор. Это ему дано. Сейчас таких мало людей, но он любитель молоденьких женщин». Татьяна Бронзова

Как заметила Татьяна Бронзова, раньше о подобном Елена Проклова просто не могла говорить. «А как сказать? Никто не говорил. Это смелый шаг. В нашей среде театральной не все чисто. Она была совсем еще девочка», — заметила Татьяна Бронзова.

Ранее Елена Проклова рассказала, как в 15-летнем возрасте ее домогался известный режиссер. Имени она не назвала, но все догадались, что она имела в виду именно Олега Табакова.

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