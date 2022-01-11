«Ах! Эти сладкие щечки»: Кудрявцева нарядила дочку Машу от молодого хоккеиста в вязаный джемпер под фламинго

Судя по геолокации в Instagram звездной блондинки, Лера Кудрявцева вместе с близкими отдыхает в Дубае. В кадре ведущая программы «Секрет на миллион» показала подросшую дочку Машу от молодого мужа хоккеиста Игоря Макарова.

В одном из своих интервью Лера Кудрявцева призналась, что муж с самого начала мечтал именно о принцессе-дочке. И это при том, что обычно все мужчины хотят получить наследника. Но хоккеист сразу сказал возлюбленной — роди мне дочку. Так и вышло. Телеведущая исполнила заветную мечту мужа, подарив ему малютку с такой выразительной внешностью.

На прогулке в Дубае Лера нарядила доченьку в полосатую футболку, белые колготки, юбку-колокол и вязаный джемпер под фламинго. Машуле сделали два задорных хвостика с очаровательными белыми бантиками.

«Ах! Эти сладкие щечки», «Очаровательная крошка», «Мамина радость, папина гордость!!», «Ну какая прелестная малышка», «Ути! Мамина булочка», «Милота», — пишут фолловеры.

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