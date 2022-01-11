«Да что ж такое!»: стало известно, как младший сын Малькова реагирует на новости о нем и Макеевой

Многодетный отец Роман Мальков в мае прошлого года женился на Анастасии Макеевой. Их союз до сих пор обсуждают в Сети. Одни поддерживают пару, другие высказывают свое недовольство. Многих возмущает тот факт, что бизнесмен не помогает наследникам. Во всяком случае так утверждает бывшая жена Романа — Светлана Малькова.

В своем инстаграме художница рассказала, что младшие дети не поддерживают связь с отцом. Кроме того, младший сын семилетний Аким даже не скучает по отцу.

«В YouTube когда что-то листает и там постоянно выскакивают разные страницы с «парой года», говорит: «Да что ж такое, опять эти!» — сказала Малькова.

Напомним, старший сын Мальковых — 17-летний Андрей — весной прошлого года переехал к отцу и мачехе в Москву. С родной мамой он не поддерживает связь.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.